Quand Jean Lassalle dit "Hilh de pute", ce n’est pas de la vulgarité, la preuve

On apprend toujours quelque chose grâce à Jean Lassalle. Ce week-end, le candidat à l’élection présidentielle était à Mont de Marsan dans les Landes. Et quelle ne fut pas notre surprise de l’entendre héler un habitant d’un sonore « Hilh de pute ! ». Donc on s’est renseigné et en fait, c’est très chaleureux comme expression.