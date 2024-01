Quand le CES de Las Vegas et Donald Trump se télescopent

Paul Gasnier En savoir plus sur

Depuis quelques jours, le Consumer Electronics Show rythme les journées de Las Vegas. Au cœur du plus grand salon mondial dédié aux innovations technologiques, Paul Moisson et Céline d’Agostini se sont retrouvés au cœur de l’évènement où ils ont notamment vu des chiens robots en pleine chorégraphie, des casques virtuels de toutes tailles ou encore beaucoup de produits liés au domaine de la santé. Mais plus inattendu, ils ont surtout assisté à un regroupement de militants pro-Trump alors que se tiendra dans trois semaines dans le Nevada une primaire pour choisir le candidat républicain à l’élection présidentielle de la fin d’année.