Que pensent les Américains conservateurs de la réforme des retraites ?

On le sait, les Américains ont un rapport au travail à l’opposé du nôtre. Pour en savoir plus, Quotidien leur a demandé leur avis sur la réforme de retraites d’Elisabeth Borne. Le 20h15 Express s’est rendu au CPAC, le rassemblement annuel de la droite-ultra conservatrice américaine. Et pour beaucoup des Américains qui étaient présents, la retraite ne semble même pas être une option.