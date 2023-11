Que pensent les habitants de Fréjus de l’enquête de Camille Vigogne Le Coat ?

Le livre choc de Camille Vigogne Le Coat dévoilant certaines indiscrétions sur le maire de Fréjus, et vice-président du RN, David Rachline a eu l’effet d’une bombe ces derniers jours dans les rangs du parti politique d’extrême-droite, mais également dans la ville du Var. C’est pourquoi, une semaine après la sortie de l’enquête, les équipes de Quotidien se sont rendues dans le sud afin de prendre le pouls sur place. Et on s’est vite rendu compte que sortir ce livre en public, ne laisse personne indifférent. Abda Sall a lui tenté de décrocher quelques mots de David Rachline, en vain. L’adjoint aux finances, croisé lui non loin, et au cœur de l’enquête, semble lui particulièrement agacé par une tournure qui revient dans le livre.