Quel avenir pour Gérald Darmanin après le crash de la loi immigration ?

Après l'enorme camouflet de sa loi immigration, Gérald Darmanin a annulé sa venue sur le plateau de Cnews, préférant TF1 ce lundi soir devant six millions de personnes. Ce mardi matin, le ministre de l’Intérieur a remis le bleu de chauffe lors d’un déplacement au sein d’un commissariat de Maisons-Alfort. Et évidemment, il était attendu par de nombreux journalistes qui ne l’ont interrogé que sur ce sujet brûlant et sur son avenir. Son nom et son visage sont partout à la Une de la presse pour évoquer cet échec. Pourtant, il n’a rien laissé paraître lors du Conseil des ministres de ce mardi. A l’Assemblée nationale, Mathilde Panot a appelé à la démission de Gérald Darmanin, alors que les LR préfèrent eux ne pas trop se mouiller.