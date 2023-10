Quelle est la nourriture la plus aphrodisiaque ?

L’un de nos invités du soir, Yotto Ottolenghi se demande quels aliments sont les plus aphrodisiaques. Maïa Mazaurette met en lumière la grenade qui augmente la testostérone aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le gingembre et le safran permettent eux de faire gonfler plus facilement le pénis et le clitoris. Enfin, les huîtres sont bénéfiques à la production de spermatozoïdes. Cependant, tous ces aliments ont un effet seulement sur le corps, et non le désir relié à l’esprit.