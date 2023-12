Quelles perspectives pour le texte autour de la loi immigration après son échec ?

La question du texte immigration est sur toutes les lèvres après le camouflet de l’Assemblée nationale ce lundi. Emmanuel Macron n’a devant lui plus beaucoup de possibilités hormis la dissolution de l’Assemblée nationale. On se dirige vers une commission mixte paritaire, c’est-à-dire une négociation à huit clos entre huit députés et huit sénateurs. Leur nombre sera proportionnel à leur poids politiques au sein des deux chambres. S’en suivra un texte qui devra être voté par l’Assemblée nationale et le Sénat. Ce texte devrait être bien plus orienté à droite que celui proposé par le gouvernement. Ce qui n’est pas au goût de la gauche et de l’extrême-gauche. Le gouvernement espère désormais un compromis.