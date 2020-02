Tous les ans, des délégations de lycéens venues de toute l’Europe se donnent rendez-vous pour l’Euroscola, une grande réunion de découverte des institutions au Parlement européen. On a donc vu défiler des Irlandais – qui parlent super bien français – des Croates un peu différents mais super, des Grecs, des Danois, … Mais grâce à notre délégation française, on peut enfin le dire : on est les plus cool de l’UE.

En savoir plus sur Yann Barthes