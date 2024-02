Qui des femmes ou des hommes prennent le plus de plaisir au lit ?

Pour conclure sa chronique de la semaine, Maïa Mazaurette tente de décrypter les différences de plaisir chez les femmes et les hommes. Les orgasmes durent en moyenne 2 fois plus longtemps chez les femmes, mais côté fréquence, ce sont les hommes qui possèdent une longueur d’avance. 86% d’entre eux ont connu un orgasme lors de leur dernier rapport contre 74%.

