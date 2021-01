Qui est Aliette Espieux, la nouvelle figure de la marche pour la vie ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce week-end, les militants anti-avortement s’étaient donné rendez-vous à Paris. En tête de cortège, Aliette Espieux, 21 ans et nouvelle figure de proue du mouvement. Paul Larrouturou l’avait déjà rencontrée, en octobre dernier. Depuis, Aliette Espieux a pris du galon et utilise tous les moyens à sa disposition pour faire passer son message : la marche pour la vie a même investi Tik Tok. Ce week-end, il était donc lui aussi à la « marche pour la vie » à Paris et il a cherché à savoir si Aliette Espieux était, aussi, engagée politiquement.