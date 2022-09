Qui est Alla Pougatcheva, la super star russe qui tient tête à Vladimir Poutine ?

Après les annonces de Vladimir Poutine, une icône de la musique s’est opposée à la guerre en Ukraine. Alla Pougatcheva, 73 ans, et plus de 55 ans de carrière, a en effet partagé un message à ses 3,5 millions d’abonnés sur Instagram où elle s’oppose au président russe. Dans ce message, la chanteuse aux 250 millions de disques vendus prend la défense de son mari Maxim Galkin, un comédien inscrit sur la liste des « agents de l’étranger » du Kremlin et désormais en exil.