Qui est Arié Alimi, l’avocat des affaires de violences policières ?

Arié Alimi est avocat pénaliste. A 44 ans, il est souvent présenté comme l’avocat des gilets jaunes et des violences policières. Ces derniers mois, on l’a vu partout : lors de la marche en hommage à Cédric Chouviat, lors des manifestations contre la Loi Sécurité Globale. Parmi ses clients, la gilet jaune Geneviève Legay, 73 ans, blessée par les forces de l’ordre à Nice en mars 2019, le journaliste et militant Taha Bouhafs ou la Youtubeuse Nadjélika, accusée d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Arié Alimi est né à Sarcelles en région parisienne et est, avant tout, un spécialiste du droit immobilier. C’est grâce à ces affaires que son cabinet tourne et qu’il peut prendre des dossiers qui correspondent à ses combats : ceux des gilets jaunes, des victimes de violences policières, … D’où la question que beaucoup se posent : Arié Alimi fait-il du droit ou de la politique ? Est-il avocat ou militant ? Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré.