Qui est Camille Étienne, la Greta Thunberg française ?

La Suède a Greta Thunberg, la France a Camille Etienne. L’activiste de 22 ans, étudiante, veut faire pression sur le gouvernement pour l’amener à prendre des mesures fortes pour le climat. Sur Instagram, elle sensibilise chaque jour ses quelques 50 000 followers à l’écologie, à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles. Camille Etienne est aujourd’hui la porte-parole de la « génération climat », si bien qu’elle murmure à l’oreille des députés, des ministres et même des chefs d’entreprise. Paul Gasnier, Baptiste Bril et Arthur Després l’ont rencontrée.