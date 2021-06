Qui est derrière l’Alvarium, l’association identitaire avec pignon sur rue à Angers ?

Après la dissolution de l’association d’extrême-droite Génération identitaire, un autre groupe fait beaucoup parler de lui : l’Alvarium. Derrière son logo de start-up se cache en réalité la plus grande association d’extrême-droite d’Angers. Créée en 2014, elle compte 130 adhérents et dispose même de son propre local en plein centre-ville. Paul Gasnier, Baptiste Brill et Manu Ponty se sont rendus à Angers pour échanger avec celui qui dirige l’association, Jean-Eudes Gannat. Fils de l’ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, il a notamment travaillé pour l’association SOS Chrétiens d’Orient, une association proche de l’extrême-droite avec laquelle il s’est rendu en Syrie, en 2015 auprès d’un ministre de Bachar al-Assad. Après plusieurs refus, il a finalement accepté de rencontrer l’équipe de Quotidien.