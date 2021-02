Qui est Didier Lemaire, le prof de philo en guerre contre l’islamisme ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Didier Lemaire est professeur de philosophie dans un lycée de Trappes, dans les Yvelines. Depuis plusieurs mois, il dénonce l’islamisation de sa ville et dit recevoir des menaces pour avoir pris la parole. On le voit partout dans les médias, au point que Didier Lemaire est en train de devenir le nouveau visage de la défense de la laïcité à l’école. Le professeur n’en est pourtant pas à son coup d’essai : dès 2017, dans un documentaire pour la télé néerlandaise, il alertait sur les dangers de l’islamisme à l’école. En 2018, il adressait une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour l’alerter sur la progression de l’islamisme politique. En octobre, après l’assassinat de Samuel Paty, il publiait une tribune dans l’Obs dans lequel il affirmait que la France se trouvait en « état de guerre » contre l’islamisme. Depuis quatre mois, Didier Lemaire vit sous protection policière suite à de nombreuses menaces. Pourtant, des habitants de Trappes lui reprochent d’exagérer le problème. Paul Gasnier, Baptiste Brill et Thibault Dautrevaux l’ont rencontré ce lundi, à la sortie de RMC.