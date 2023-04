Qui est Humza Yousaf, le nouveau Premier ministre indépendantiste de l’Écosse ?

Il a 37 ans, est progressiste, d’origine indo-pakistanaise et désormais Premier ministre de l’Écosse. Cette semaine, Humza Yousaf a succédé à Nicola Sturgeon. Le nouveau dirigeant a adhéré au parti indépendantiste écossais en 2005, et est devenu six ans plus tard le plus jeune député anglais jamais élu au Parlement. Depuis, sa carrière politique a explosé. Ancien ministre écossais de la Justice, des Transports puis de la Santé, Humza Yousaf souhaite notamment augmenter les impôts des plus riches et espère que l’Ecosse obtiendra son indépendance dans les cinq prochaines années.