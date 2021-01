Qui est Jake Angeli, l’homme aux cornes de bison de l’attaque du Capitole ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis mercredi soir, une photo a particulièrement fait le tour des réseaux sociaux : celle d’un homme, torse nu, vêtu d’une peau de bête et de cornes de bison sur la tête. Cet homme n’est pas un inconnu aux Etats-Unis : Jake Angeli aurait 32 ans et se dit acteur et chanteur. Il est en réalité surtout connu pour participer à toutes les manifs pro-Trump, à chaque fois avec sa panoplie de Viking. Son surnom ? QAnon Shaman. QAnon, du nom de ce groupuscule complotiste américain dont les membres sont convaincus que Donald Trump libérera l’Amérique d’un réseau pédophile dirigé par les démocrates. Il y a deux mois, à Phoenix, Paul Gasnier l’avait rencontré.