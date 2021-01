Qui est l’avocat Carlo Alberto Brusa, star des anti-vaccins ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Près de 60% des Français ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19. Cause ou conséquence, les théories complotistes sur les vaccins cartonnent partout sur les réseaux sociaux, au point que « l’influenceur » anti-vax devient un genre à part entière. La star d’entre eux s’appelle Carlo Alberto Brusa, ou CAB pour les intimes. Italien, il vit en France depuis 25 ans, est avocat et a notamment défendu Franck Ribéry dans l’affaire Zahia, mais aussi Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc ou encore Marco Verratti. Depuis le début de la pandémie, il a trouvé un autre créneau que le monde du football : il attaque en justice toutes les mesures sanitaires du gouvernement. Il s’est opposé à l’amende de 135€ en cas de non port du masque, au confinement qu’il juge lui aussi illégal et même aux vaccins. En décembre, Carlo Alberto Brusa a d’ailleurs porté plainte contre les laboratoires Pfizer/Biontech et Moderna pour « mise en danger délibérée de la vie d’autrui, tromperie aggravée, abus de faiblesse et extorsion aggravée ». On en parle avec Paul Gasnier.