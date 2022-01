Qui est Rodolphe Bacquet, l’homme derrière la pétition anti-pass vaccinal ?

Il n’y a pas qu’à l’Assemblée nationale que le pass vaccinal a du mal à passer. En quelques jours, une pétition visant à empêcher son vote a réuni plus d’un million de signatures. Elle dénonce « une atteinte majeure à l’État de droit » et assure que le pass servirait à « mettre les Français sous perfusion illimitée » et constituerait « un chantage pour violer notre consentement ». L’homme à l’origine de cette pétition, Rodolphe Bacquet, est auteur de guides touristiques, mais également rédacteur en chef du site « Alternatif bien-être », sur lequel il est même surnommé « l’aventurier de la santé naturelle ».