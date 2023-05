Qui est Tim Scott, l’unique sénateur républicain afro-américain candidat à la primaire ?

Aux côtés de Ron DeSantis et Donald Trump, six autres candidats souhaitent représenter le camp républicain à la prochaine élection présidentielle américaine. Parmi eux, Tim Scott, surnommé “L’Obama républicain”, unique sénateur républicain noir et candidat à la primaire républicaine. Issu d’un milieu défavorisé et d’une famille ayant travaillé dans les champs de coton pendant la ségrégation, il a d’abord été vendeur d’assurances avant de se lancer en politique. Sénateur républicain depuis 10 ans, Donald Trump lui avait rendu hommage au Congrès quand il était président pour une loi incitant les investissements privés dans des communautés défavorisées. Depuis, Tim Scott s’est désolidarisé de l’ancien président. Tim Scott demeure très loin derrière ses concurrents dans les sondages avec seulement 2% des intentions de vote. Après la France et l’Espagne, l’Italie connaît des tensions diplomatiques avec le Canada. Au G7, Giorgia Melonia a rencontré Volodymyr Zelensky, Joe Biden, Rishi Sunak, Emmanuel Macron mais rien ne s’est passé comme prévu avec le premier ministre canadien Justin Trudeau. Ce dernier a critiqué sa position sur les droits des membres de la communauté LGBTQIA+, une déclaration qui est mal passée pour la présidente du conseil italien qui lui a répondu en conférence de presse que ses conceptions ne correspondaient pas à la réalité. Pourtant, Giorgia Meloni a bien tenté de restreindre les droits LGBT en voulant notamment mettre un terme à l’enregistrement à l’état civil des enfants de couples homosexuels nés grâce à la GPA à l’étranger.