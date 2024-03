Qui peut suffire au prodige Bardella ?

Jordan Bardella a-t-il pris la grosse tête ? Le président du RN et tête de liste aux européennes a décliné l’invitation à débattre de Public Sénat avec une réflexion moqueuse, pas très bien prise par la chaîne : « et pourquoi pas Coquelicot TV ? ». Au RN, on explique que les adversaires proposés à Jordan Bardella ne seraient pas à la hauteur du prodige.

