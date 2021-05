Qui se cache derrière le collectif "Ami entends-tu" organisateur de la manif’ des antivax ?

Ce week-end, Paul Larrouturou a assisté à la manifestation des antivax à Paris. Au cours de cette mobilisation, il a rencontré des militants qui n’hésitent pas à arborer une étoile jaune marquée « non vacciné », à faire le rapprochement entre le traitement réservé aux antivax à celui réservé aux Juifs pendant la Seconde guerre mondiale, à accuser les journalistes d’être des « collabos » et le gouvernement des « nazis ». Après cette manifestation, on a voulu en savoir plus sur les organisateurs de l’événement : un collectif appelé « Ami entends-tu ».