À l’Assemblée nationale, une rentrée plus que mitigée pour les députés du clan présidentiel

Hier, les députés marconistes ont fait leur rentrée à l’Assemblée nationale dans une ambiance plus mitigée qu’il y cinq ans. Deux postes stratégiques étaient en jeu lors de cette journée : celui de président du groupe présidentiel et celui de président de l’Assemblée nationale Aurore Bergé, élue des Yvelines, a raflé le premier et la ministre des Outre-mer Yaël Braun-Pivet a, elle, été choisie pour briguer le second. Sophie Dupont, Stephen Chattour et Thibault Dautrevaux étaient présents, hier, à l’Assemblée nationale pour retrouver les députés du clan présidentiel.