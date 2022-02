Qui sont les manifestants des "Convois de la liberté" ?

Les « Convois de la liberté » sont partis de Nice, Toulouse, Brest ou encore Strasbourg mercredi. D’autres les ont suivis aujourd’hui et d’autres encore le feront demain. Tous doivent converger vers Paris pour en bloquer les accès et les rues. Problème : la Préfecture de police de Paris a interdit leur manifestation. Pour l’heure, leurs revendications sont encore floues. À la fois gilets jaunes, anti-pass, anti-vax et complotistes, il est encore difficile de dire précisément quel est le profil de ceux qui composent ce mouvement importé du Canada. Sur le front du Covid, le gouvernement va-t-il être pris au piège de sa politique de « l’à peu près » ? Le feuilleton du pass vaccinal, donc on ignore quand et dans quelles conditions il pourra être révoqué, risque bien de pourrir la campagne.