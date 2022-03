Qui sont les oligarques qui entourent Vladimir Poutine ?

Sur TF1 lundi soir, dans l’émission « La France face à la guerre » les huit des douze candidats à l’élection présidentielle invités sont tombés d’accord sur un point : pour sanctionner Vladimir Poutine, il faut s’attaquer aux oligarques russes. Mais qui sont-ils ? Que font-ils ? Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Union européenne et les États-Unis ont pris toute une série de mesures contre ces fameux « oligarques russes ». On pense notamment aux propriétaires de luxueuses villas sur la Côte d’Azur, comme Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine et très proche de Vladimir Poutine. Ou encore aux propriétaires de yachts estimés à plusieurs centaines de millions d’euros, comme celui de Roman Abramovitch, ancien président du club de foot de Chelsea interdit d’entrée dans l’Union européenne. Depuis bientôt trois semaines, ils sont ciblés par les sanctions économiques, mais d’où viennent-ils ? Avant la chute de l’URSS, cette « élite » russe existait déjà, sous un autre nom : les apparatchiks, membres de l’appareil communiste. À l’époque déjà, ils possédaient le pouvoir et l’argent. En 1996, pour les remercier d’avoir œuvré à sa réélection, Boris Eltsine les autorise à se partager les richesses industrielles de la Russie. Et c’est ainsi qu’est née l’oligarchie. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.