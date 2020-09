Etats-Unis : qui sont les "Proud Boys", ce groupe qui veut "régler le problème" à Portland ?

En savoir plus sur Yann Barthes

J-36 avant l’élection présidentielle américaine. Mardi soir, Donald Trump et Joe Biden s’affronteront pour la première fois au cours d’un débat télévisé. Les questions des violences policières et du mouvement Black Lives Matter devraient occuper une large part des débats. A Portland, où la mobilisation se transforme en affrontements avec les milices d’extrême-droite, un groupe fait de plus en plus parler de lui : les Proud Boys.