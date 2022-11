Qui sont les Scientifiques en rébellion, le nouveau groupe d’action en faveur du climat ?

Depuis plusieurs semaines, les actions des militants écologistes se multiplient. L’objectif ? Se faire entendre et mettre en avant la cause climatique. Ce vendredi 11 novembre, dans le 20h15 Express, Sophie Dupont nous présente les « Scientifiques en rébellion ». Ce collectif réuni des scientifiques qui veulent alerter sur le péril climatique par différentes actions. Hier, Paul Moisson, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin les ont rencontrés à l’occasion d’une action devant le siège du groupe Dassault à Paris.