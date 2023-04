Qui sont les trois candidats en lice pour remplacer Philippe Martinez à la tête de la CGT ?

Philippe Martinez ne sera plus présent en tête de cortège derrière la banderole de la CGT pour la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le suspense autour de sa succession persiste, alors que la question est primordiale dans ce contexte d’action syndicale. Trois candidats se disputent la place : Marie Buisson, la favorite de Philippe Martinez, Céline Verzeletti, adhérente au Parti communiste et Olivier Mateu, patron de la CGT des Bouches-du-Rhône. Ce dernier accuse Philippe Martinez de s’arranger pour que sa candidate favorite soit élue. L’élection aura lieu dans la soirée du jeudi 30 mars et le nom du vainqueur sera connu le lendemain matin.