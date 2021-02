En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs jours, on parle beaucoup de la dette Covid qui ne cesse de grossir au fur et à mesure que l’épidémie perdure. Cette dette devrait se retrouver au cœur de la prochaine élection présidentielle, ici, en France, mais concrètement, qui va devoir la rembourser ? Et à qui ? L’économiste Eric Heyer nous explique tout sur le plateau de Quotidien.