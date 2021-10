Quotidien ++ 2022 : Edouard Philippe interroge, Emmanuel Macron entre en campagne, Xavier Bertrand se renie

À six mois du premier tour de l'élection présidentielle, les politiques s'activent. Au Havre cette semaine, Édouard Philippe a lancé son propre parti politique, "Horizons", tout en assurant de son soutien Emmanuel Macron. Pendant ce temps, à droite, le retournement de veste de Xavier Bertrand n'en finit pas de faire réagir. Alors qu'il s'était publiquement et à plusieurs reprises dit contre une primaire, il participera finalement au Congrès des Républicains le 4 décembre prochain. Une volte-face qui ne plaît pas forcément aux militants. Enfin, même s'il ne le dit pas encore officiellement, il semble évident pour les observateurs qu'Emmanuel Macron est bel et bien entré en campagne. Le chef de l'État a dessiné une stratégie politique au cours de son discours "France 2030" pour l'industrie et a soigné son image lors du match caritatif du Variétés Club.