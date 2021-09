Quotidien ++ 2022 : embouteillage présidentiel

La rentrée politique est à peine commencée et c'est déjà l'embouteillage. C'est bien simple, il y aura bientôt plus de Français candidats à l'élection que de Français qui ne le sont pas. À gauche comme à droite, la multiplication des candidatures donne l'impression d'une rentrée en ordre dispersé. Pour son premier numéro de la saison, Quotidien ++ spécial 2022 fait le bilan de la semaine politique avec Adrien Gindre, rédacteur en chef du service politique de TF1 et LCI.