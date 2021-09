Quotidien ++ 2022 : la rentrée compliquée de la droite

Toutes les semaines, le Q++ 2022 du dimanche fait le point sur l'actualité politique de la semaine. À moins de huit mois de l'élection présidentielle, la droite se cherche toujours un candidat providentiel. Déjà parasitée par le débat sur la tenue, ou non, d'une primaire, la droite doit en plus gérer la possible candidature d'Éric Zemmour, adoubé par une partie des militants. De quoi donner quelques sueurs froides à Xavier Bertrand, déjà fragilisé par un début de campagne peu convaincant et à sa rivale Valérie Pécresse. On débriefe toutes les infos de la semaine avec Charlotte Chaffanjon, journaliste politique à Libération.