Quotidien ++ 2022 : la surprise Sandrine Rousseau

En s'imposant au second tour de la primaire écolo, Sandrine Rousseau a rebattu les cartes de la campagne présidentielle. Considérée par ses opposants comme une candidate "wokiste" et "radicale", Sandrine Rousseau pousse le paysage politique à se positionner sur ses thèmes de prédilection comme l'écoféminisme et l'intersectionnalité. Ce dimanche, Quotidien ++ débriefe la surprise Rousseau avec Arthiur Berdah, journaliste politique au Figaro.