Quotidien ++ 2022 : les femmes absentes chez Zemmour, Peltier lâche Pécresse et Blanquer dans la tourmente

Nous sommes désormais à moins de 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle et les équipes autour des candidats se font plus précises. Chez Zemmour, sans grande surprise, on retrouve un casting quasiment exclusivement masculin. S'il y a bien des femmes dans l'équipe du polémiste, elles sont pour l'instant invisibles. Quant à Valérie Pécresse, elle vient de perdre le soutien de l'ancien vice-président des Républicains. Guillaume Peltier a succombé aux sirènes du changement - une fâcheuse habitude qu'il répète tous les cinq ans - et a décidé de rejoindre Eric Zemmour. Du côté du gouvernement, la semaine a été compliquée pour Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Education est de plus en plus critiqué jusque dans son propre camp. Quotidien ++ 2022 fait le bilan de la semaine.