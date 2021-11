Quotidien ++ 2022 : Macron en route pour 2022, Zemmour offensif et Montebourg le radicalisé

Cette semaine Quotidien ++ spécial 2022 revient sur l’allocution d’Emmanuel Macron. Une prise de parole très axée vers l’après 2022 qui avait tout l’air d’un début de campagne, même si le principal intéressé et ses soutiens se refusent encore à officialiser. L’extrême droite continue quant à elle de gagner du terrain. Marine Le Pen et Éric Zemmour sont tous les deux en capacité d’atteindre le second tour selon un récent sondage. Pour se démarquer de sa concurrente, le polémiste a décidé d’utiliser des recettes « vieille France » à grand renforts de référence au général de Gaulle. Enfin, Arnaud Montebourg a-t-il commis la boulette qui lui coûtera sa campagne ? En allant piocher dans le répertoire de l’extrême droite, le candidat pourtant de gauche s’est attiré les foudres de son camp.