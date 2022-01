Quotidien ++ 2022 : Macron veut "emmerder les non-vaccinés", Pécresse met un coup de barre à droite

Première semaine de l'année et déjà une grosse polémique à la Une. Dans son interview au Parisien, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il avait "très envie d'emmerder les non-vaccinés". Des propos qui ont énormément fait réagir cette semaine et ont monopolisé l'espace médiatique. Dans ce contexte, difficile d'exister pour les candidats à l'élection présidentielle. Pour se faire entendre malgré tout, Valérie Pécresse a trouvé sa stratégie : dégainer de la punchline bien dure et bien à droite, quitte à sortir du placard les vieilles recettes de Nicolas Sarkozy. On fait le point sur l'actualité politique déjà (très) chargée de ce début d'année dans le premier Quotidien ++ de 2022.