Quotidien ++ 2022 : Wauquiez se positionne, Zemmour continue sa chute, Marine Le Pen se re-radicalise

Dernière ligne droite pour les candidats Les Républicains au Congrès. Les cinq prétendants multiplient les prises de parole pour convaincre les derniers indécis et s'arrachent (presque) tous les faveurs d'un seul homme : Laurent Wauquiez. De retour en grâce chez LR, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est déjà préssenti pour être le futur Premier ministre. Après une envolée que rien ne semblait pouvoir arrêter, la machine Zemmour est en panne. Depuis plusieurs semaines maintenant, le polémiste dévisse dans les sondages et perd ses soutiens. De son côté, Marine Le Pen l'a bien compris : pour se démarquer d'Eric Zemmour, plus question de faire dans la "dédiabolisation". En quelques jours à peine, la candidate du Rassemblement national a balayé d'un revers de manche des années d'adoucissement de son discours pour revenir aux fondamentaux du parti.