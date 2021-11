Quotidien ++ 2022 : Zemmour s’essouffle, fermeté à droite, Hidalgo en chute libre

La bulle Éric Zemmour serait-elle en train d'éclater ? Après des semaines d'hyperprésence médiatique et des sondages toujours plus favorables, le polémiste traverse un gros trou d'air. Critiqué de toutes parts, lâché par ses anciens alliés, renvoyé face à la justice, Éric Zemmour se voit aussi chuter dans les intentions de vote. Pendant ce temps, à droite, les candidats au Congrès Les Républicains se sont tous choisi le même leitmotiv : la fermeté. Lors de leur deux premiers débats, ils ont affirmé leurs positions en matière d'immigration et de sécurité. À gauche, Anne Hidalgo peut-elle encore y croire ? La maire de Paris, déjà en difficulté dans les sondages, s'enfonce de plus en plus. Même ses soutiens ne semblent plus y croire.