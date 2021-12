Morning Glory - Volte-face d’Anne Hidalgo sur la primaire : est-on vraiment surpris ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 9 décembre : le succès d’Anne Hidalgo, la détresse d’Elizabeth Martichoux sur LCI, un détail d’importance et une machine à perdre.