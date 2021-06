Élections régionales : Thierry Mariani charge son ancien camp

Thierry Mariani, candidat RN pour les élections régionales est en tête des intentions de vote en région PACA. Cet ancien ministre de Nicolas Sarkozy passé à l’extrême-droite pourrait obtenir une victoire historique pour son parti les 20 et 27 juin prochains. Sophie Dupont, Fanny Duvot et Arthur Després ont suivi son déplacement au Grau-du-roi pour soutenir son collègue Jean-Paul Garraud, candidat RN dans la région Occitanie, et lui aussi ancien membre de l’UMP passé chez Marine Le Pen.