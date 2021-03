Quotidien ++ : Covid 19, un jour sans fin

Un an tout pile après l'annonce du premier confinement, une partie de la France est de nouveau placée sous cloche depuis ce samedi. Il y un an pourtant, on ne se doutait pas de l'année qui allait suivre, ni même qu'on en serait toujours au même point - ou presque - un an plus tard. Ce dimanche, Quotidien ++ revient sur l'année écoulée, entre faux espoirs, vraie bonne nouvelle, couvre-feu, confinement, déconfinement et reconfinement.