Quotidien, deuxième partie du 1 avril 2019 avec Mathieu Bock-Côté et Jérôme Commandeur

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 1er avril 2019. On parle du premier meeting des LREM pour les élections européennes avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit le sociologue Mathieu Bock-Côté pour son livre « L’Empire du politiquement correct » et Jérôme Commandeur qui retourne sur les planches avec « Tout en douceur ». Samedi 30 mars, les LREM au grand complet étaient réunis pour leur premier meeting en vue des élections européennes. Tout le gouvernement avait fait le déplacement pour écouter Nathalie Loiseau, la tête de liste du parti de la majorité. Paul Larrouturou était sur place, il raconte. Il est l’une des nouvelles têtes pensantes de la droite conservatrice : Mathieu Bock-Côté est sociologue. Québécois, il a installé son influence dans les cercles de la droite française. Il publie « L’Empire du politiquement correct » dans lequel il prône la « renaissance intellectuelle du conservatisme » et dénonce la « dictature totalitaire » du politiquement correct. Mathieu Bock-Côté est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Humoriste, animateur, patron adoré et candidat salué de Burger Quiz : Jérôme Commandeur est partout. A la télé, sur internet, à la radio et même au cinéma. Mais le théâtre lui a manqué : cinq ans après le succès de son spectacle « Tout en douceur », Jérôme Commandeur remonte sur les planches pour refaire découvrir son univers. Il sera du 03 au 21 avril au Casino de Paris pour retrouver ses fans. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du retour de Kim Kardashian à la télévision, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous fait un point sur la coupe de France de pétanque et Thomas VDB nous explique tout ce qu’on n’avait pas compris sur le changement d’heure.