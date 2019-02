Quotidien, deuxième partie du 1 février 2019 avec Hélène Darroze, Michel Sarran, Philippe Etchebest et Tobias Forge

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 01 février. En plateau, Yann Barthès reçoit les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran pour le retour de « Top Chef » et Tobias Forge, chanteur et leader du groupe Ghost. Le Conseil d’État a rendu son verdict sur l’utilisation des lanceurs de balle de défense (LBD) : malgré les réticences le Conseil d’État l’a jugée conforme au droit français. On en parle avec Valentine Oberti. Nos journalistes Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont été arrêtés au Venezuela alors qu’ils couvraient la crise politique qui traverse actuellement le pays. Relâchés 48h plus tard, ils ne sont pas les seuls à avoir été arrêtés puis expulsés du pays depuis le début de la crise. Julien Bellver fait le point sur la situation des journalistes au Venezuela. Le concours culinaire Top Chef revient pour sa dixième édition sur M6 à partir du mercredi 6 février. Cette année encore, les candidats et les candidates (toujours plus nombreuses) seront coaché(e)s et jugé(e)s par leur pairs, les chefs – tous étoilés – Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour en parler. Tobias Forge est le chanteur, le leader et le compositeur du groupe de heavy metal suédois Ghost. Très discret, il n’apparaît jamais à visage découvert dans la presse et sur les plateaux télé. Il est pourtant sur le plateau de Quotidien ce vendredi, pour la première fois sans son masque, pour partager son style musical et son univers à l’occasion du passage en France du groupe. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume pour vous l’actualité en silence, les Parisiens Eric et Quentin survivent à l’actualité et Laurent Macabiès résume les matinales politiques dans son Morning Glory.