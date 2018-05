Quotidien, deuxième partie du 1 mai 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 1er mai. Au programme : Yann Barthès reçoit le casting du film "MILF" avec Axelle Lafont, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze et Matthias Dandois. Côté reportage, on retrouve Azzeddine Ahmed-Chaouch en duplex de Sydney où se trouve Emmanuel Macron, Paul Larrouturou à Paris après les débordements de la manif du 1er mai et Valentine Oberti à Nice, où elle a suivi le 1er mai de Marine Le Pen. Et toujours le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver, la chronique Canap d’Étienne Carbonnier, le Petit Q de Willy Papa, Eric et Quentin et la chanteuse Bette Smith en live sur la scène de Quotidien. Elles ont 40 ans, elles sont amies d’enfance et elles partent dans le sud ensemble. Si le farniente et la séduction n’était pas du tout au programme, elles vont tomber sur trois jeunes hommes, très attirés par elles, parce que plus âgées, parce que plus séduisantes. Axelle Laffont, Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze jouent les MILF sur grand écran et elles sont sur le plateau de Quotidien. Matthias Dandois est sextuple champion du monde de BMX. A priori, il n’a rien à voir avec le cinéma et pourtant, il figure au casting de MILF. Invité sur le plateau de Quotidien, il nous raconte comment il est arrivé dans le monde du septième art et de ses impressions sur le tournage. Emmanuel Macron est à Sydney, en Australie, pour un voyage de deux jours. Azzeddine Ahmed-Chaouch est sur place et il a pu l’interroger sur la grogne sociale du 1er mai en France. En parlant de 1er mai, Paul Larrouturou a suivi les violents affrontements qui se sont déclarés à Paris avec de nombreux magasins saccagés. Valentine Oberti, elle, était à Nice où elle a suivi le grand meeting de Marine Le Pen avec les personnalités politiques populistes du moment. Et toujours, on retrouve le 20h Médias de Julien Bellver et Lilia Hassaine qui s’intéresse aujourd’hui à la remontada fantastique des audiences de France 3 et à la photo de trois iraniennes grimées en homme pour assister à un match de foot. Sans oublier le Morning Glory de Laurent Macabiès, le sketch d’Eric et Quentin, le Petit Q de Willy Papa et la chronique Canap’ d’Étienne Carbonnier.