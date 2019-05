Quotidien, deuxième partie du 1 mai 2019 avec Zineb el Rhazoui et le docteur Philippe Brenot

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 1er mai. On continue à parler des manifestations du 1er mai avec Baptiste des Monstiers aux côtés des Blacks Blocs. Paul Larrouturou décrypte l’histoire de deux humoristes russes qui ont réussi à piéger Emmanuel Macron et, en plateau, Yann Barthes reçoit la journaliste Zineb El Rhazoui et le docteur Philippe Brenot pour son livre « Pourquoi c’est compliqué l’amour ? ». Ils étaient les manifestants les plus attendus de ces défilés du 1er mai. Depuis plusieurs jours, les forces de l’ordre craignaient une réunion massive de Black Blocs dans les manifestations, à Paris notamment. L’année dernière, les dégâts causés par les Blacks Blocs le 1er mai avaient mis un coup de projecteur sur ces groupes violents, venus en découdre. Baptiste des Monstiers les a suivis ce mercredi à Paris. Le président français piégé par un faux appel venu de Russie ? L’idée semble peu probable et pourtant. Emmanuel Macron a été dupé par un appel provenant faussement du nouveau président Ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il s’agissait en réalité d’une farce tendue par deux humoristes russes. On en parle avec Paul Larrouturou. Journaliste indépendante, ancienne recrue de Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui déchaîne les passions. Critiquée, menacée, elle vit sous protection policière permanente depuis l’attentat contre le journal satirique. Sa parole ne met pas tout le monde d’accord, mais elle est importante à entendre dans un monde où la liberté d’expression est constamment remise en cause. Zineb El Rhazoui est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Le docteur Philippe Brenot est psychiatre et anthropologue. Il est aussi un spécialiste de l’amour et du couple. Après « Inventer le couple », « Le sexe, l’Homme et l’évolution » ou encore « Eloge de la masturbation », il publie un nouvel ouvrage pour décrypter les difficultés dans le couple. Dr Philippe Brenot est sur le plateau de Quotidien pour nous dire « Pourquoi c’est si compliqué l’amour ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du dernier Avengers, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier nous présente le dernier jeu de l’Equipe et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur l’amour.