Quotidien, deuxième partie du 1 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 1er novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’acteur et humoriste Ary Abittan pour son nouveau spectacle « My Story » et la journaliste Sandra Muller pour la sortie de son livre « Balancetonporc ». Terminée la salle de presse au cœur du palais de l’Elysée. Sur décision de la présidence, les journalistes ne seront plus les bienvenus au cœur de l’institution. Pourtant, cette salle de presse au cœur du lieu de pouvoir était un symbole de la liberté de la presse dans le palais de l’Elysée et une marque de transparence de la part de ses différents locataires. Paul Larrouturou nous en parle. L’acteur Ary Abittan s’installe à la Cigale jusqu’au 17 novembre pour présenter son dernier spectacle, « My Story ». Beaucoup plus personnel, l’acteur livre sur scène de vraies tranches de vie, passées au crible de son humour. Ary Abittan est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Il y a un an, elle était la première à utiliser le hashtag Balancetonporc pour raconter le harcèlement sexuel dont elle a été victime et inviter les autres victimes à briser le silence. Un an plus tard, Sandra Muller revient sur ce hashtag, sa portée et les changements qu’il a permis, ou non, dans la société dans un essai titré « Balancetonporc ». Sandra Muller est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Pour son Petit Q, Willy Papa nous parle de Kanye West qui lâche la politique, Laurent Macabiès débriefe un jour férié dans les médias et Etienne Carbonnier nous parle NBA. Et puisqu’on est jeudi, et que le jeudi c’est le jour des haters, Pablo Mira nous fait sa revue de presse.