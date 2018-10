Quotidien, deuxième partie du 1 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 1er octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit André Manoukian pour parler de la vie et de la carrière de Charles Aznavour et Jean-Paul Gaultier qui nous présente son spectacle « Fashion Freak Show ». Valentine Oberti s’est intéressée à l’ouverture de l’ISSEP, l’école made in Marion Maréchal-Le Pen, à Lyon. Et tout ne se passe pas franchement comme prévu. Charles Aznavour s’est éteint ce lundi 1er octobre. Il laisse derrière lui 70 ans de carrière, un répertoire impressionnant et une voix si particulière. André Manoukian, proche du chanteur, nous parle de sa vie, de ses amours et de ses emmerdes. Avec son « Fashion Freak Show », Jean-Paul Gaultier réalise un rêve de gosse : créer et mettre en scène une revue à son image, pour raconter sa vie. Forcément sexy, forcément extravagant, forcément génial. Jean-Paul Gaultier est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Le Morning Glory de Laurent Macabiès parle cette fois de Charles Azanavour mais un peu aussi de politique et Etienne Carbonnier nous parle de la Fashion Week. Et enfin, puisque c’est lundi, Alex Ramires vient nous décrypter ses images de la semaine et cette fois il s’attaque aux publicités WTF pour bijoux.