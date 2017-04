Yann Barthès et son équipe débarquent sur TMC pour animer une grande session d'information mêlant humour et impertinence ! La politique française et internationale, les médias, la culture, le sport… Tous les soirs, Yann et son équipe auront carte blanche pour traiter de l'actualité à leur façon dans "Quotidien". Au programme de cette deuxième partie : le salon des YouTubeurs, M et Oxmo Puccino et Vincent Dedienne.