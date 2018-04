Quotidien, deuxième partie du 10 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 10 avril. Au programme : des reportages exclusifs depuis Berd’huis, où Emmanuel Macron donnera son interview à Jean-Pierre Pernaut, depuis Notre-Dame-des-Landes où l’évacuation des zadistes a regagné en tensions et également depuis Louveciennes, dans les Yvelines, où le prince héritier d’Arabie Saoudite s’est offert une petite propriété estimée à 275 millions d’euros. En plateau, Yann Barthès reçoit l’inégalable Muriel Robin, qui jouera bientôt la dernière de "Elles s’aimaient" avec Michèle Laroque et qui envisage de filer s’installer à la campagne avec une petite bergerie, mais pas tout de suite. En plateau également, une partie du casting de "Mes provinciales", le dernier film – en noir et blanc – de Jean-Paul Civeyrac : Andranic Manet, Corentin Fila et Jenna Thiam. Et toujours, le Morning Glory de Laurent Macabiès et Antoine Hanlet avec une éloge incroyable d’Emmanuel Macron, le 20h Médias de Lilia Hassaine sur la promo de Jean-Pierre Pernaut et, à l’international, sur l’attaque chimique en Syrie, les chroniques Canap’ et Transpi d’Étienne Carbonnier sur l’émission Wild ou la palpitante course des "24h du Tracteur Tondeuse" ou encore le Petit Q de Willy Papa spécial DJ Zedd et sa villa à 16 millions de dollars