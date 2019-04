Quotidien, deuxième partie du 10 avril 2019 avec Fatoumata Kebe, Guirec Soudée et Monique la poule

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 avril. On parle du candidat démocrate Julian Castro avec Baptiste des Monstiers et du pot de départ des conseillers de l’Élysée avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthès reçoit la docteure en astronomie Fatoumata Kebe et le navigateur Guirec Soudée (et sa poule Monique). En 2020, les électeurs américains seront de nouveau appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Qui pour succéder à Donald Trump ? Du côté du parti démocrate, les candidats ne manquent pas : ils sont déjà plus d’une quinzaine à avoir annoncé leurs intentions. Cette semaine, depuis les États-Unis, Baptiste des Monstiers nous dresse le portrait de l’un d’entre eux. Ce mercredi, il nous présente Julian Castro, 37 ans, ancien membre du gouvernement Obama. Depuis son arrivée à l’Élysée, Emmanuel Macron a vu la quasi intégralité de son équipe rapprochée mettre les voiles. Ce qui a poussé Emmanuel Macron a organisé un petit pot de départ groupé pour ses désormais ex-collaborateurs. Paul Larrouturou nous dévoile les coulisses de cette soirée un peu particulière. Fatoumata Kebe compte parmi les Françaises les plus influentes au monde : à seulement 33 ans, elle est une docteure en astronomie de renom, spécialisée dans les débris spatiaux. Très impliquée dans dans les milieux associatifs, elle utilise ses connaissances pour vulgariser l’astrophysique auprès des jeunes. Dans le même esprit, elle publie « La lune est un roman », récit des spécificités de la lune, de ses mythes et de ses légendes. Fatoumata Kebe est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Guirec Soudée est un navigateur… pas vraiment comme les autres. Déjà, parce qu’il a beaucoup, beaucoup d’humour. Ensuite parce qu’il n’a que 25 ans et qu’il a déjà entrepris de traverser toutes les mers et les océans du monde (et qu’il en a déjà fait la moitié). Et surtout parce qu’il navigue avec un équipage vraiment pas comme les autres. A bord de son bateau, rien que lui et… Monique, sa petite poule rousse. Guirec Soudée et Monique sont sur le plateau de Quotidien pour nous parler de leurs expéditions. Dans son Petit Q du jour, Willy Papa nous parle de Jojo Siwa, la Dorothée 2.0, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous partage sa passion pour le curling et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur les animaux domestiques.